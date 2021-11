Ana Guerra se encuentra en el ojo del huracán y no precisamente por sus triunfos musicales. La exconcursante de 'Operación Triunfo' se encuentra inmersa en un conflicto vecinal. Al parecer la triunfita canta y toca el piano hasta altas horas de la noche y no deja dormir a sus compañeros de edificio.

'Ya son las ocho' ha podido hablar en primicia con la protagonista de esta historia. "La comunidad no se queja, se queja uno nada más. Es verdad que un día se me fue la olla y estuve hasta las 3 tocando. Me dejó una nota y la subí a las redes pidiendo perdón. Es que estudio mucho. ¿A quién no se le va la olla un día?", explicaba.