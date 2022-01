Tras muchas idas y venidas las cajas que Rocío Carrasco envío a Ortega Cano y Gloria Camila con las pertenencias de Rocío Jurado han llegado a su destino. "La verdad es que estaba super emocionada, tenia muchas ganas de abrir las cajas, me encanto tenerlas. La verdad es que sí, lloré bastante porque había muchísimas fotos. Es verdad que no me ha dado tiempo a abrir todas porque eran muchísimas", contó la colaboradora.