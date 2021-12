" Rocío carrasco en el juzgado no quiso declarar por que no está pagando esta pensión a su hijo. De momento el proceso está abierto y si que es cierto que el juez vio indicios de criminalidad en el proceso respecto a Rocío Carrasco, no hay avances desde verano", contaba Riesco.

En ese momento, Rosa Benito ha estallado en defensa de su sobrina. "No te voy a permitir que le eches la culpa a Rocío Carrasco, cuando ese niño lleva cinco años viviendo con su padre y anteriormente que ha vivido con su madre, el que no pasaba la pensión era Antonio David. No, no, no, es que por ahí no vamos. Aquí hay dos culpables por un niño", ha brotado.