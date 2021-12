Gloria Camila cuenta la reacción de Ortega Cano con el homenaje a Rocío Jurado: "Pensaba que no iba a salir"

Las reacciones al 'Último viaje de Rocío' no cesan y aunque Ortega Cano ha querido pronunciarse sobre nada de esto delante de los micrófonos, Gloria Camila que ha estado presente en plató ha desvelado qué le ha parecido todo sobre el homenaje a la cantante y no ha dudado en contestar a las palabras que Jorge Javier le ha dedicado: "La seriedocumental no es gratis".