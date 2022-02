Isabel Rábago es una de las colaboradoras habituales de 'Ya son las ocho' pero también una de las personas de confianza de la Presidenta de la Comunidad de Madrid. Rábago ha explicado en el plató cuál es la relación que le une con Ayuso y no ha dudado a la hora de posicionarse de su lado en el conflicto con el PP:

"A veces la veo demasiado encorsetada en un papel en el que creo que ella no se mueve bien, le falta la frescura que yo le conozco (...) Había muchísima gente, incluso dentro del Partido Popular, que no creían en ella, fueron Pablo Casado y Teodoro García Egea los que confiaron en ella y le dieron la oportunidad, a los amigos hay que llevarles siempre de la mano y no soltarles así".