Isabel Rábago responde a Alba Carrillo: "En algún momento nos encontraremos y hablaremos"

Alba rompió su relación con Isabel tras participar la periodista en 'Secret Story'

La modelo se ha mostrado más dura que nunca con su ex amiga en 'Ya es mediodía'

Isabel ha respondido a la colaboradora en 'Ya son las ocho'

Alba Carrillo rompió su relación con Isabel Rábago tras considerar que la periodista no se había portado bien con su madre en 'Secret Story'. En 'Ya es mediodía', la modelo ha lanzado un contundente mensaje a la que fuera su amiga.

"Mi profesionalidad está muy por encima de los caprichos personales y yo nunca he jugado con el trabajo de nadie. Pero no volverán a estar en mi vida, jamás. Tampoco pienso hacer espectáculo de algo que no me merece la pena", ha comenzado diciendo la maniquí.

Alba no ha tenido pelos en la lengua y ha dejado claro todo lo que piensa de la exconcursante de 'Supervivientes': "Yo estaba callada porque quería zanjar el tema pero… A partir de ahora te voy a llamar Isabel, La Puñales que es lo que para mí es. Educación no has tenido, respeto no has tenido, no sé quién te ha engañado… Ni educación, ni respeto. Si te quieren, tu grupo en el que ya no me encuentro, esas personas que hemos sacado de nuestra vida, no, que nos hemos ido de tu lado… yo te hubiera dicho 'Siéntate, deja de hacer el ridículo y deja de decir esas cosas'. En lugar de escribir columnas rescribe tu libro que es infumable y no toques ni a mi madre porque a mí me duele mucho. No vengas con puñales porque yo voy a mordisco", ha brotado.

Isabel Rábago: "La columna no iba dirigida a ella"

Al parecer, Alba estaba muy enfadada por una columna que ha escrito Isabel, sin embargo, Rábago ha asegurado que no iba dirigida a ella. "Quiero dejar clara una cosa, si yo siguiera siendo amiga de Alba, esta columna estaría escrita de la misma manera. No sé por qué se da por aludida. Alba yo no voy a utilizar una columna para hablar de ti, ni un plató de televisión. No he visto lo que has dicho de mí, salvo lo que me han puesto. ¿En qué cabeza cabe que yo la voy a demandar? Tiene sus motivos para estar enfadada, no lo comparto, pero lo comprendo, no voy a coartar su manera de hablar".