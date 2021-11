Alexia Rivas defiende a Rosa Benito: "Lecquio cree que por tener tanta trayectoria en televisión puede hacer ataques bajos"

Rosa Benito y Alesandro Lecquio han enterrado el hacha de guerra. La ex de Amador Mohedano comentó que veía al Conde "muy mayor" y aseguró que "le daba pena". Estas palabras fueron suficientes para que el tertuliano estallara contra la colaboradora de 'Ya son las ocho'.

Alessandro tachó a Rosa Benito de "cortita" y dijo que quien debería darle pena era su hija Chayo, ya que se dedicaba a "vender braguitas por internet". A Rosa le dolieron mucho estas acusaciones, se disculpó con el Conde y le pidió que no metiera a su hija en el asunto.

El colaborador de 'El Programa de Ana Rosa' ha aceptado las disculpas de Benito y ha explicado qué es lo que le molestó tanto de la expeluquera de Rocío Jurado. "Lo que me molestó no fue lo de la vejez, yo soy el primero que se ríe de los achaques de la edad... me molestó cuando dijo que yo le daba mucha pena. Esa pena no se refería a la vejez, sino a mis circunstancias personales... y eso son cosas con las que no se juega", confesaba.

En 'Ya es mediodía', Rosa se ha roto y no ha podido evitar llorar al hablar de su rifirrafe con Lecquio. "He tenido un bajón súper fuerte y me he enterado de algo que pensaba Lecquio, y yo sería incapaz de decir algo que pueda afectar en sus sentimientos, me da mucha pena que puedan pensar que pienso algo así… He ido a buscarlo", contaba la colaboradora explicando que ya habían hecho las paces.

Alexia Rivas: "Me parece muy injusto"