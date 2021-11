Alba Carrillo, más dura que nunca con Isabel Rábago “La Puñales”: “No vengas con puñales que yo voy a mordiscos”

“Me preguntan por nombres propios. A esas personas las he sacado de un plumazo de mi vida y no volverán a entrar. Las injurias, tienen las patas muy cortas. No sé si coincidiré con ellas en un plató, yo al menos no voy a pedir el no coincidir, como al parecer algunas sí han solicitado. Mi profesionalidad está muy por encima de los caprichos personales y yo nunca he jugado con el trabajo de nadie. Pero no volverán a estar en mi vida, jamás. Tampoco pienso hacer espectáculo de algo que no me merece la pena. No soy de ese tipo de personas que son capaces de hacer cualquier cosa por el "maldito parné". Yo, no. Eso no me hace mejor que nadie. Es una cuestión de principios”, estas son las palabras de Isabel Rábago ante las que Alba Carrillo ha visto claro que estaba hablando de ella.