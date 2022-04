Ivonne Reyes muestra todo su apoyo a Vanesa Martín, ex de Pepe Navarro: "Su relato es espeluznante"

" Yo no quería poner la denuncia porque tenía miedo . Empezaron las amenazas, las llamadas continuadas, el te vas a arrepentir. Él me decía ‘voy a ser titular de todos los periódicos de este país y va a ser por tu culpa", cuenta en un adelanto.

Ivonne Reyes ha mostrado todo su apoyo a Vanesa en 'Ya son las ocho': " Todo el apoyo para Vanesa Martín , la conozco gracia a Aurelio. Tenemos una buena amistad, no nos vemos siempre, no estamos hablando siempre per bueno. Su relato es muy fuerte, remueve mucho. Falta todavía mucho", cuenta.

"Son muchos, muchos los detalles que faltan. Tengo contacto con ella, no somos íntimas de hablar todos los días, pero sí de vez en cuando. La última vez no fue hace mucho. Hay muchas cosas que coinciden en la forma de actuar de este hombre. A mí nunca me puso la mano encima, pero hay coincidencias en la forma de hablar, en los términos. Su forma de hablar es muy autoritaria, pero yo no he vivido lo que vivió ella., asegura la colaboradora.