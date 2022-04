Vanesa Martín se sienta el viernes en el 'Deluxe' para hablar sobre su relación con Pepe Navarro. La ex del locutor de radio relata en el programa el infierno que vivió junto a él: "Yo no quería poner la denuncia porque tenía miedo. Empezaron las amenazas, las llamadas continuadas, el te vas a arrepentir. Él me decía ‘voy a ser titular de todos los periódicos de este país y va a ser por tu culpa", cuenta en un adelanto.

Sonsoles Ónega ha preguntado a Ivonne Reyes si ella llegó a sentir miedo del presentador. La actriz ha respondido que lo tuvo cuando estuvo embarazada. "Pasé miedo por sus reacciones, la forma en la que me hablaba, el tono. Empezaron las discusiones, no aceptaba. Al principio bien, como que no pasaba nada, hasta un programa me llegó a ofrecer. Luego empezaron las discusiones fuera de tono", explica.

"Quiero dejar claro que nunca me ha puesto la mano encima, pero hay muchas formas de sentir miedo", aclara.

Ivonne Reyes muestra todo su apoyo a Vanesa Martín, ex de Pepe Navarro: "Su relato es espeluznante"

Ivonne Reyes ha aprovechado para mandar todo su apoyo a Vanesa Martín: "Todo el apoyo para Vanesa Martín, la conozco gracia a Aurelio. Tenemos una buena amistad, no nos vemos siempre, no estamos hablando siempre per bueno. Su relato es muy fuerte, remueve mucho. Falta todavía mucho", cuenta.