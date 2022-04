Marta Riesco aclara si participa como concursante en 'Supervivientes 2022': "La realidad es lo que es"

Marta Riesco después de todo el revuelo mediático que ha supuesto su ruptura con Antonio David y es que él decidía no ir a su fiesta de cumpleaños, algo que no le hacía ninguna gracia a la periodista.

Pero esto no es todo, las informaciones apuntan a que la reportera podría ser concursante de 'Supervivientes' y ella ha querido aclararlo todo en sus redes sociales: "Ya he pasado todos los exámenes médicos, he cogido el avión por un pastón... Nada, comienza mi aventura en 'Supervivientes". Todo con ironía y es que asegura que no pone rumbo a Honduras: "Que no, que estoy en mi casa. No voy a entrar más en estas cosas porque la realidad es lo que es".