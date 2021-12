'Ya son las ocho' ha entrevistado en exclusiva a Rosa Benito tras ver el trailer de 'El último viaje de Rocío'. El próximo martes 14 de diciembre ‘Sálvame’ dejará lugar a este programa que tendrá como protagonista a la gran Rocío Jurado. Tal y como ha contado David Valldeperas, seremos testigos del traslado y la apertura de unos tesoros escondidos durante más de 13 años y pertenecientes a ‘la más grande’.

"Me he emocionado muchísimo cuando la he escuchado hablar en un programa de Andalucía diciendo que lo que mas le gustaba era cantar. Lo de los camiones no me dice nada, además su heredera, que es mi sobrina Rocío, sí que tiene que saber lo que había en esos contenedores, sí tiene que haberse preocupado por lo que había. Eso de que no sabe lo que hay…", ha comentado Rosa Benito.

La colaboradora asegura que la cantante guardaba todo, y que por su puesto que hay muchos de sus objetos que no han visto la luz. Sin embargo, cree que no hay ningún documento comprometido. "Rocío amaba a su familia, era feliz teniendo a su familia junta, siempre, entonces no sé qué puede haber, ahí sí que no puedo decir nada", asegura Rosa.

La petición de Rosa Benito

"Te digo que todo el despacho se desmanteló y lo que había se lo entregaron a mi sobrina Rocío en maletas, no hubo ningún documento que no estuviera en esas maletas", insiste la ex de Amador Mohedano. Además, ha aprovechado para hacer una importante petición.

"Lo único que quiero es que el nombre de Rocío Jurado quede limpio, porque es lo único que ha hecho en su vida, no juzgar a nadie ni a nada, solo ha luchado por su carrera y ha dejado un legado maravilloso", pide la expeluquera de Rocío Jurado.

La reacción de Belén Esteban