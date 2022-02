Jorge no ha dudado en reprochar a su excompañera, su actitud ante Rocío Carrasco. " Hay situaciones insalvables y no he entendido la incomprensión de Rosa Benito . Creo que por mucho que seas una madre no hay que aguantar. Al igual que hay madres que no se portan bien con sus hijos, hay hijos que no se portan bien con las madres", dejaba claro el presentador.

"Yo perdonaría todo a un hijo", ha insistido Benito. "Es que tú no has vivido esa situación", le ha recordado Jorge. La ex de Amador asegura que lo pasó muy mal viendo la docuserie y prefirió evadirse: "Cuando vi el episodio no podía dormir llorando. No pude ver más. Yo he sido una persona que he sido enferma y me dijo mi psiquiatra que todo lo que me afecte no lo puedo ver. Cuando vine aquí fue horroroso. Es horroroso, pero si pasa háblalo con tu familia. Yo siempre he estado ahí", asegura.