Rosa Benito abandonó 'Sálvame' el 8 de Julio de 2016

La colaboradora y el presentador se han reencontrado en el plató de 'Ya son las ocho'

La tensión era máxima en el plató de 'Ya son las ocho'. El reencuentro más esperado tenía lugar: Jorge Javier Vázquez protagonizaba el cara a cara final con nuestra colaboradora, Rosa Benito. La tertuliana abandonaba para siempre 'Sálvame' el 8 de julio de 2016 y desde entonces, mantenía con el presentador una dura guerra fría a través de los diferentes programas de la cadena.

"Rosa esta mañana tenías muy mala cara, estabas como inquieta", ha dicho Jorge Javier nada más reencontrase con su ex compañera. "Yo creo que me conoces un poquito, estaba preocupada por todo lo que se estaba diciendo", ha aclarado ella. El primer tema que han abordado Rosa y Jorge Javier ha sido el calificativo que el escritor puso a la ex de Amador Mohedano: "La viuda de Rocío Jurado". "Me equivoqué, lo que quería decir era la cuñada viuda", ha explicado él.

"Ya sabes que yo tengo una mentalidad antigua y lo lleve al lesbianismo", le ha hecho entender ella. Además, Jorge ha confesado que no entendió "la incomprensión" de Rosa Benito con el tema de Rocío Flores. "Hay situaciones insalvables y no he entendido la incomprensión de Rosa Benito. Creo que por mucho que seas una madre no hay que aguantar. Al igual que hay madres que no se portan bien con sus hijos, hay hijos que no se portan bien con las madres", dejaba claro el catalán.

"Yo perdonaría todo a un hijo", ha insistido Benito. "Es que tú no has vivido esa situación", le ha reprochado Jorge. "Cuando vi el episodio no podía dormir llorando. No pude ver más. Yo he sido una persona que he sido enferma y me dijo mi psiquiatra que todo lo que me afecte no lo puedo ver. Cuando vine aquí fue horroroso. Es horroroso, pero si pasa háblalo con tu familia. Yo siempre he estado ahí", decía Rosa.

"Cuando no lo cuentas también hay que ver por qué no lo cuentas", recalcaba Jorge.