Vicente Alberola, Concejal de Deportes de Elche: “La norma dice que no se permitieran prendas no homologadas, no se habla del burkini”

El concejal ha explicado que la norma no habla en absoluto de prendas concretas y que simplemente prohíbe las prendas que sean más largas por debajo de la rodilla que no estén homologadas o autorizadas en la zona de baño “Bañadores por debajo de las rodillas ni ropa que no sea específica y homologada para la natación” , algo que sí le pasa al burkini.

Vicente Alberola ha insistido en que ellos no ha tratado el tema del burkini y que en Elche no es noticia “Aquí no es noticia, en las instalaciones municipales deportivas de Elche no tenemos ese problema”, algo que zanjaría la polémica.