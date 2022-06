Rosa Benito desmiente que el hijo de María José Campanario y Jesulín se llame Hugo

El parto de María José Campanario ha sido por cesárea y aún no le han dado el alta. Rosa Benito ha asegurado que todavía no es oficial que el retoño del torero y su mujer se llame Hugo. Según la información que tiene la colaboradora en el nido donde se encuentra el niño solo pone los apellidos del recién nacido: Janeiro Campanario. Pero que no han puesto aún el nombre "de como se va a llamar el bebé".