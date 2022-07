Carmen Lomana sigue enfadada con Tamara Falcó por copiarle un vestido: "Me ha molestado"

Carmen Lomana está muy enfadada con Tamara Falcó. La hija de Isabel Preysler lució en la boda de su primo el mismo vestido que la socialité llevó en una fiesta privada y a la reina de las hamburguesas a la parrilla no le ha gustado nada.

“Qué divertidas estas guerras de ‘pititas’ por un vestido”, decía Carmen Lomana en tono de broma. “Es muy poco polite… Mira que no hay vestidos maravillosos, que ha tenido que ir a por el mío, que me encantaba”.

“Me ha molestado un poco (..) Si fuera otro vestido, pero este me encanta. Cuando me enteré de que era para la boda me molestó, porque tiene mucha repercusión mediática ponérselo en una boda”, explicaba la socialité en ‘Ya es mediodía’.