Francisco Nicolás confiesa ‘su delito’: la mayor mentira del hombre que se infiltró en el CNI

En un programa de televisión, el joven afirmaba: “Tenía que hacer la selectividad y no había abierto ningún libro en todo el año. Estaba colaborando con el CNI y me hicieron un carnet en la comisaría con la cara de otro, entonces, eso es falsedad en documento oficial”, declaraba.

Miquel Valls anunciaba que habían hablado con el infiltrado del CNI y esto es lo que les decía: “No me han quitado la selectividad, ni me la pueden quitar. No se ha acreditado que yo no hiciera la selectividad y estoy condenado por el DNI, pero no por la selectividad”, afirmaba.