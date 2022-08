Rafa Nadal, muy enfadado con la filtración del ingreso hospitalario de su esposa Mery Perelló

Cuando parece que el estado de salud de Mery Perelló no es tan grave como se pensaba y tanto la esposa de Rafa Nadal como el bebé que espera se encuentra fuera de peligro, el tenista que se encuentra en Estados Unidos preparándose el próximo US Open, estaría muy enfadado por la filtración de la información y las críticas recibidas por no regresar corriendo a Mallorca.