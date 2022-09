Tamara Falcó e Íñigo Onieva podrían casarse el próximo verano: la pareja ni confirma ni desmiente la noticia

Mucho se ha hablado de la pareja y de supuestas deslealtades del empresario a la marquesa de Griñón. Sin embargo, Tamara siempre se ha mostrado muy segura y confiada en Íñigo. De hecho, hablando de su relación, nos dice lo importante que es encontrar a alguien “con el que te llevas bien” aunque añade: “No quiere decir que no discutamos, claro”; “lo raro sería no discutir”, replicaba la periodista; “en Disney no discuten”, respondíaTamara.