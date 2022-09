Alba Carrillo, indignada con el trato que se está dando a Tamara Falcó: “Ella es sor y las demás éramos las despechadas”

En primera persona y dando una guantada sin manos al que fuera su prometido, Tamara Falcón realizaba públicamente la crónica de su ruptura sentimental y nos dibujaba a un Íñigo Onieva que ni ella misma conocía , pero su verdad no le gustaba a todo el mundo por igual. Alba Carrillo, también mujer corneada, ha estallado en el plató del Fresh indignada con el trato excesivamente favorable que está recibiendo la marquesa .

“Se están pasando, ahora vamos a santificarla, Sor Tamara, Santa Tami y no , ya. Te veníamos avisando, tú sabías perfectamente, tienes cuarenta tacos y ya está bien. Ayer me siento y todas las marcas “Gracias Tamara por alguna vez haberte puesto mis zapatos”, “Gracias Sor Tamara por usar mis bolsos”… ¿Qué pasa? Es Sor Tamara porque tiene detrás a la poderosa, tiene detrás a la Preysler y a las amiguitas de su madre de la prensa… Las demás hemos sido corneadas y como no éramos poderosas hemos sido las despechadas, las que hablábamos de más, las que gritábamos y estábamos locas y ahora, ¿Qué pasa?”, ha asegurado una Alba Carrillo indignadísima con el trato que se le está dando a la marquesa de Griñón.