La infidelidad de Íñigo Onieva a Tamara Falcó se cuela en el sermón del cura de Valdepeñas

El todos “Somos Tamara” se ha convertido en el grito de los españoles un fin de semana más y se ha colado hasta en el sermón del curo de Valdepeñas . Y no porque haya que ser fieles o no en el matrimonio, sino por una pregunta para él un tanto tonta de un periodista titulado.

Al cura de Valdepeñas no le gustó en absoluto que alguien cuestiona la fe de Tamara y aplaudió la respuesta de la hija de Isabel Preysler, que no se avergonzó de ser cristiana “respondía como tiene que responder un buen cristiano ‘perdonado está, no le guardo rencor, pero he descubierto que no tenemos los mismos valores”.