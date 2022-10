Han colocado un radar falso que hace que los coches frenen, temerosos de recibir una multa. Realmente solo hay una señala que recuerda el límite de velocidad y una caja de madera pintada de negro y colocada en la propiedad de José Manuel. “La causa es el exceso de velocidad, estamos hartos desde hace siete años. He enviado sendas cartas al Ayuntamiento y no se han molestado ni en llamar por teléfono”, ha contado en directo en ‘Ya es mediodía’.

José Manuel ha recibido la visita de la policía, que le ha dicho que quite el falso radar. Pero él les ha respondido que no perjudica a nadie y que solo es una caja de madera colocada en una propiedad privada. “Nosotros creemos que no es ilegal. Está en un terreno particular, solo nos hemos limitado a poner el 30 km/h que ya está 100 metros antes”, ha añadido.