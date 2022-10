Patricia Donoso responde a su exmarido y acusa a Colate: "Me quiso extorsionar"

Patricia Donoso asegura que fue Colate quien le "extorsionó" a ella

Asegura que tenía que entregarle una "medicación"

Patricia Donoso responde a la palabras de su exmarido con una indirecta

Patricia Donoso tiene respuesta para todo y para todos. Así lo ha demostrado durante su conexión en directo con ‘Ya es mediodía’ donde responde a tanto a su exmarido como a Colate asegurando que fue él quien la extorsionó.

Tras las palabras de Patricia Donoso, Colate aseguró que no guarda buen recuerdo de ella, podría haber incluso pensado en denunciarla por extorsión pero no lo habría hecho para no “perjudicar a terceros”.

Sin embargo, la aludida tiene claro que no fue así y le acusaba: “Es mentira el que me estaba extorsionando era él a mí con una medicación”. Al parecer, se la llevó desde España, pero no se la habría dado: “Quería hacer un brunch y hasta que no lo hiciésemos no me la quería entregar. Es verdad que le amenacé con la policía”.

Patricia Donoso habla de su exmarido

Además, Alexia Rivas le traslada que su exmarido ha dicho de ella “que no tendría que estar en este mundo” y ella respondía con una indirecta…

