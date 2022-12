Christian Gálvez sobre Alba Carrillo y Jorge Pérez: "Es un problema de infidelidad, uno de lealtad y otro de difusión, es muy grave"

Hacía tiempo que un affaire no conseguía captar la atención de toda España. El lío entre Alba Carrillo y Jorge Pérez tiene completamente enganchadas incluso a personas que no suelen estar ni tan siquiera pendientes del mundo del corazón. Más allá del salseo, de lo moral o inmoral de unos cuernos , esta situación pone encima de la mesa — por enésima vez — el debate de la ética — o, más bien, la falta de la misma — a la hora de grabar imágenes privadas o íntimas de personas y difundirlas teniendo como única justificación que se trata de figuras públicas.

“A mí es algo que no me ha terminado de molestar mucho hasta que he estado con mi pareja actual, que tiene dos niñas pequeñas. Entonces depende de cómo te traten, y cómo se pongan a mí me toca bastante las narices. Sí que es verdad que en el 95% de los casos han sido muy amables, muy discretos, se han puesto a una distancia determinada para no inmiscuirse mucho en la vida de las peques”. Al final es una cuestión de respeto a mucha gente y Christian señala que es una deferencia que hay que tener: “Por las peques, por mi pareja, por mí, por el padre…”.