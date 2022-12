Alba Carrillo, sobre Bea Jarrín: “Un hombre muy famoso me acaba de escribir y dice que ha salido esta mañana de su casa”

Alba Carrillo se defiende de los ataques de Bea Jarrín: “¿Por qué eres tan machista?”

Al volver a escuchar lo que Bea Jarrín dijo de ella en el programa ‘Fiesta’, Alba Carrillo no ha podido contener la risa y no ha dudado en defenderse de las acusaciones de agresiva que había lanzado sobre ella. Además, el destino ha querido un amigo “muy famoso” le confirmara en directo que acababa de tener un encuentro sexual con la periodista y amiga de Jorge Pérez.

“Un desplazamiento un tanto abrupto”, así califica Bea Jarrín el momento en el que Alba Carrillo la apartó de su amigo Jorge Pérez durante la ya famosísima fiesta de Navidad de la productora Unicorn. Unas palabras que a Alba Carrillo le han provocado la risa y ante las que ha reaccionado de nuevo. Alba no sabe cómo la apartó de su amigo pero sí que “Me querías dejar de agresiva y yo también tengo un hijo y tengo familia… ¿Por qué a una persona soltera la llamas desatada y de él no dice ‘No era correcto, se equivocó’? ¿Por qué eres tan machista? ¿Compartís representante? Agustín le hará un buen regalito a Olga Moreno gracias a la Carrillo”.

Alba ha lanzado un duro zasca a Jarrín y su forma de expresarse “Eres periodista aunque no acabaste ni publicidad, cosa que yo sí” y ha puesto en duda que su única intuición con Jorge Pérez fuera protegerle “Me sorprende mucho que para separar a tu amigo le metas el hocico en el cuello, me sorprende mucho”.

Miguel Ángel Nicolás ha querido que Verónica Dulanto y la directora del programa, testigos directos del momento más tenso de la noche nos dieran su versión de los hechos “Serían entre las 2 y las 3, es cierto que un momento dado estamos la directora y yo viendo el espectáculo. En un momento Alba sale de escena y entra Bea en acción… Yo vi una actitud cariñosa por parte de Bea hacía Jorge”.

Verónica estaba intentado confirmar la actitud cariñosa de la colaboradora cuando un Whatsapp ha llegado al móvil de Alba Carrillo “Me ha mandado un mensaje un hombre súper famoso y me ha dicho que Bea Jarrín estaba en su casa y que una santa no es… Es muy fuerte, Bea se fue por la mañana de su casa”.

Miguel Ángel le ha advertido a Alba que no se metiera en más jardines, pero también ha dejado caer que estas cosas sabemos cómo empiezan, pero no como terminan. Alba ha querido lanzar un mensaje a Bea “Si tiene información de gente súper poderosa, que hable de ello y no de Alba Carrillo, gorriona”, para frenar la polémica.

“Yo no sabía quién era Bea y la vi con Jorge paseando todo el rato de la mano por la fiesta”, ha explicado una Marta López que no se había atrevido a confirmarle a Alba que Bea Jarrín dijo muchas más cosas de ella y que lo hizo delante de su amigo “Dijo más cosas y estaba Jorge delante, y es lo que me pareció peor”. Además, Marta ha desvelado que Bea quería hablar desde que saltó la noticia “Desde el primer día lo estás intentando vender, no vayas de santa. Te has quedado sin trabajo y no pasa nada…”.