Alba Carrillo matiza su encuentro sexual con Jorge Pérez: “Yo nunca he dicho que sea un empotrador”

La colaboradora ha necesitado solo unas buenas películas “con mi familia para desconectar” y volver a poner su cabeza en orden. Respecto a los titulares que aseguran que Jorge Pérez es “un empotrador” , Alba Carrillo ha querido matizar la información y ha dejado claro que eso ella nunca lo ha dicho “Me dio una versión de él que no me esperaba, pero de ahí a lo otro… yo nunca le he llamado empotrador”.

Alba Carrillo le ha recordado a Marta López que ella no se conforma con cualquier cosa No me conformo con poco porque acuérdate de lo que dije de Canales…” y que la noche de autos se lo paso bien “Yo siempre estoy muy contenta, esa noche me lo pasé muy alto, nos despedimos en plan Paris…”.