Bea Jarrín, amiga de Jorge Pérez, rompe su silencio: "A Alba Carrillo le molestó que le cortara el rollo"

Faltaba una persona por hablar en esta locura que ha sido la noche de pasión entre Jorge Pérez y Alba Carrillo, hasta hoy. Se trata de Bea Jarrín, la reportera con la que Jorge Pérez habría estado también tonteando en la famosa noche de autos y que había guardado silencio hasta el momento.

Bea Jarrín es amiga de Jorge Pérez desde hace algún tiempo y sería la que habría provocado esa noche los celos de Alba Carrillo. Según contaban este pasado martes los colaboradores de 'Fiesta', la reportera habría acudido a la fiesta de la productora en la que Jorge y Alba habían dado rienda suelta a su pasión y habría centrado durante parte de la noche la atención del ex Guardia Civil.

"No vengo aquí a acusar a nadie, soy una persona discreta que nunca se ha visto envuelta en nada así, pero como se me ha nombrado durante esta semana me veo en la obligación de dar explicaciones porque yo me debo a esta productora para la que actualmente trabajo".

La periodista ha elegido el plató de 'Fiesta' para contar en primera persona lo que ocurrió en la que ya se ha convertido en una de las fiestas del año. ¿Qué papel jugó la reportera en la noche de autos? Bea Jarrín defiende que son Alba Carrillo y Jorge Pérez los que tienen que hablar, que ella únicamente se ha sentido salpicada:

"Me han llamado de muchos programas para que hable pero he decidido no hacerlo, lo hago aquí en 'Fiesta' porque es donde trabajo ahora (...) Yo esa noche vivo lo que muchos hemos visto, Jorge y yo afortunadamente tenemos una amistad muy sana en la que incluso conozco a su mujer y a sus hijos, y en todo este tiempo jamás le he visto perder los papales o comportarse de manera indebida".

Bea Jarrín llegó a la fiesta en compañía de Jorge Pérez

La reportera de 'Cuatro al día' tiene una estrecha relación de amistad con Jorge Pérez y por ello hasta decidieron ir juntos a la fiesta de la productora. Bea, con toda naturalidad, explica que ella y Jorge se comportaron como dos amigos:

"Yo quedé con Jorge para ir a esa fiesta juntos porque como digo tenemos muy buena relación, nos estuvimos haciendo selfies y todo muy normal, sin nada raro, estábamos con mis compañeros de 'Cuatro al día', hasta que en un momento concreto Jorge vio a los compañeros de su programa y fue con ellos".

Bea Jarrín explica que pasados unos minutos, algunos compañeros de la productora fueron a avisarle de que estaban grabando a su amigo Jorge, momento en el que la reportera acudió a avisar al ex Guardia Civil:

"Jorge me dijo que no pasaba nada por el hecho de que les estuvieran grabando porque simplemente estaban de cachondeo, así que yo creo que efectivamente en un primero momento ellos pensaban que no era para tanto lo que estaban haciendo".

Las malas formas de Alba Carrillo con Bea Jarrín

Bea Jarrín ha explicado que, en su opinión, Alba Carrillo no tiene motivos pasar ponerse celosa de ella: "Ella es un cañonazo de mujer, ¿cómo iba a estar celosa de mí?, yo lo que creo es que Alba se molestó porque los que nos acercábamos le estábamos cortando el rollo, de hecho pasado un tiempo me acerco a Jorge para ofrecerle algo de beber y ella se gira y me mira mal, ya sabemos cómo es Alba, y al agarrar a Jorge como para llevárselo, yo me veo desplazada de manera un tanto abrupta, pero no es cierto que me diera un empujón como tal".

Marta López entra en directo y se enfrenta a Bea Jarrín

Desde que saltara el escándalo, Marta López ha defendido a capa y espada a Alba Carrillo. La colaboradora ha corroborado cada una de las palabras de su compañera de programa e incluso ha llegado a decir que Bea Jarrín no se comportó de manera correcta con la modelo.

Marta López ha aprovechado la visita de Bea Jarrín al plató de 'Fiesta' para entrar en directo por teléfono y contar que su versión de lo ocurrido con la reportera de 'Cuatro al día'. Bea Jarrín asegura que ella en ningún momento se dirigió a Alba de manera despectiva: "Yo simplemente le dije a Marta que se llevara a su amiga porque la veía desatada, en ningún momento la insulté".