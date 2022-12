Alexia Rivas confirma su relación con el político Mikel Lezama: “Yo le votaría”

“Es muy temprano, no puedo negar la evidencia. Estamos quedando, nos estamos conociendo… Nos conocemos desde hace dos meses y pico , y nos llevamos muy bien”, ha asegurado Alexia Rivas cuando Joaquín Prat le ha preguntado si tenía un nuevo novio. La colaboradora está feliz , pero quiere ser prudente y no adelantarse a los acontecimientos.

Alexia ha despertado la curiosidad por el lugar en el que conoce a sus parejas e Isabel Rábago ha tenido claro dónde no los conoce “ En la sede de Podemos no están, hay que saber dónde ir ”. Pero Alexia ha explicado que ha sido un momento Rey Felipe viendo a Letizia en el informativo “Fue gracias a vosotros, me vio en ‘Ya es mediodía’… El pobre cambió de canal”.

Asegura que ella no mira el partido político de las personas y que lo único que le importa es que sea buena persona y respetuoso. Incluso, ha dicho que no ve inconveniente en que él sea político y ella una estrella de la televisión “Mira la Presley y Boyer, Carla Bruni, Malú y Albert Rivera… No le preocupa para nada y si le preocupara, no sería mi chico”.