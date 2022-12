Joaquín Prat, sobre la discoteca de la polémica de Froilán: “No es ‘high class’ me encontré con Marta López”

Pepe Romero nos estaba definiendo el establecimiento en el que pasó un rato con amigos el Felipe Froilán la noche del altercado que terminó con su amigo herido por arma blanca en un brazo, cuando Joaquín Prat ha querido matizar su información. La reportera nos estaba hablando de un local de moda del barrio de Salamanca que es frecuentado por la “ high class ” de Madrid, pero no parece que sea del todo cierto.

“Eso no, la última vez me encontré con Marta López allí”, ha comentado el presentador provocando una carcajada entre sus colaboradores, ya que parecía que la colaboradora del Fresh no podía pertenecer a ese estándar de gente. Prat ha matizado la información y ha aclarado que a esa discoteca de moda va todo tipo de gente, entre ellos, él mismo.