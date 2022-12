Las mayores chapuzas vistas para intentar pasar con éxito la ITV del coche

Además, también ha alertado del parque de vehículos envejecidos con el que cuanta nuestro país “Es una tendencia que va a ir en aumento si no se toman medidas, no tenemos que cambiar a un vehículo nuevo, se pueden utilizar vehículos de 3 o 4 años… Los vehículos nuevos tienen sistemas de seguridad muy avanzados que no tienen los vehículos”.