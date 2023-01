Alba Carrillo defiende a Clara Chía y hasta le cambia la letra a la canción de Shakira

El mundo ha colapsado ya en el primer mes de 2023, todo a causa de Shakira y Bizarrap . La cantante estrenaba su último sencillo y las c osas apuntaban más que directamente hacia la diana de su expareja y su nueva chica . Gerard Piqué ha salido más que salpicado y nunca mejor dicho.

Cientos de frases que se han convertido en dardos envenenados hacia la pareja ya están recorriendo todas las redes sociales y los platós de televisión. Nuestra queridísima Alba Carrillo no ha podido quedarse callada ante semejante acontecimiento histórico que estamos viviendo y por ello, nos ha dedicado de manera íntegra un capítulo de 'No me tires del Carrillo' para rajar de toda esta trama.