Alba Carrillo sentencia a Tamara Falcó: "La virgen le habla pero se ha debido tomar algo por Navidad"

La noticia nos ha sorprendido a la par que nos la esperábamos pero es algo que no ha dejado de sonar en todos los programas. Todo el mundo está comentando la situación y las portadas de revistas ya han empezado a la palestra. Nuestra queridísima Alba Carrillo, nuestra reina por excelencia en relaciones y consejos , no ha podido quedarse callada y darnos toda su opinión sobre esta escandalosa trama. " Habéis ido a Laponia, el lugar con más cuernos y la cabra tira al monte ", ha sentenciado la colaboradora hacia la marquesa.

Pero la Carrillo también ha tenido unas cuantas palabras para el que fue infiel en la relación, para Íñigo Onieva. Aquí no ha quedado títere con cabeza y sin tapujos ha viajado por esta narrativa sin dejarse detalles. No te lo pierdas en exclusiva en este regreso tan esperado de 'No me tires del Carrillo'.