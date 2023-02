Tensión entre Joaquín Prat y un hostelero por cobrar el agua a los clientes: ''Me parece que no me ha entendido''

Joaquín no se estaba creyendo lo que estaba escuchando y ha querido quitar hierro al asunto: ‘’ ¿Esto es más que nada una acción protesta entonces?’’, ‘’No. ¿Yo por qué te voy a cobrar un precio adicional en el cordero si tu no vas a beber esa agua?’’ replicaba Sergio. ‘’Cada uno pone el precio que estipula razonable a su trabajo, yo no me voy a meter en tu sueldo (…) pues ya está’’ continuaba refiriéndose a Joaquín.