Imágenes exclusivas del desalojo de Froilán del 'after ilegal' de la calle Orense: “Es un club privado de intercambio de parejas”

Los dueños del club hablan en exclusiva con Amor Romeira: “Insisten en que ya no es un club de alterne”

La policía no cerró ni precintó el local: “Se trata de una redada rutinaria por los locales de la zona”

El nieto del rey emérito se encontraba en una zona común del club con otros tres amigos: “No estaba en una habitación privada”

‘Ya es mediodía’ ha tenido acceso a unas imágenes exclusivas del after ilegal en el que se encontraba Froilán y a la declaración de los propietarios del club privado cuya finalidad es un local de intercambio de parejas.

Eran las 08:00 horas aproximadamente del domingo cuando hasta 2 furgonetas se presentaron en el local para proceder al desalojo del mismo. Un desalojo que según los propietarios se trataba de una redada rutinaria.

Amor Romeira, desde la puerta del local Wet en la calle Orense de Madrid, nos ha dado la versión de los dueños de este “no after”, quienes ha querido aclarar que “En el pasado fue un club privado con sauna 24 horas, tienen licencia para abrir todas las horas que abren.

Basándose en las imágenes quieren demostrar que “No había tanta gente en la calle, no había gente ni orinando ni meando, ningún portero intentó huir… No tiene detector de metales y no eran conscientes de que tuvieran un cuchillo…”, informaciones que se han dado en varios medios de comunicación.

Los empresarios también niegan que tuvieran la música muy elevada "Hay un DJ que se encarga de controlar el volumen de la música de las diferentes estancias y hablan de una mesa de música que respetaba los decibelios”. Los metros que se han dado sobre el local tampoco son ciertos, ya que el antiguo club de alterne quedó dividido en dos “uno es un supermercado y otro es este club privado, no es un club de alterne dónde se practica la prostitución”.

Amor también nos ha confirmado que el local no es un local de libre acceso y no todo el mundo puede acceder al mismo. Respecto a Froilán, aseguran que estaba con un primo y con sus novias en un reservado pequeño, pero no en una sala privada.

También han confirmado que no paga Froilán y no hubo desalojo, hubo una inspección policial, pero en ningún momento se cerró ni precintó el local. También insisten en que no existe ninguna página web ni ninguna red social y que los precios que se han dado no son los correctos “son precios para Nochevieja” y lo normal es que los precios varíen en función de la cercanía del cliente y del número de consumiciones.