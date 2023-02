Marta López reacciona a la invitación de Joaquín Prat a Jorge Pérez: “No, ya no”

El sábado 18 de febrero a las 22:00 horas, Jorge Pérez se sentará en el plató de ‘Déjate querer ’ junto a Paz Padilla para contarnos cómo está tras tener una noche loca con Alba Carrillo y abandonar la televisión de golpe. Marta López , una de las ‘implicadas’ en la infidelidad del excolaborador del Fresh no ha podido evitar ponerse a bailar al ver el avance y dejarle claro a Joaquín Prat que ya es tarde.

Al ver el avance, una vez más, Joaquín Prat le ha dicho al Guardia Civil en excedencia que seguía teniendo las puertas abiertas para regresar al Fresh y Marta López no se ha podido quedar callada “No, ya no”.