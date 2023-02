Alba Carrillo se confiesa y responde a si perdonaría una infidelidad: "He cambiado mucho"

Sandra Barneda, ante esto, ha preguntado a la colaboradora sobre si ella perdonaría una infidelidad o una deslealtad, algo a lo que ha contestado muy clara: "He cambiado mucho, si que perdonaría una infidelidad meramente sexual, una deslealtad me costaría más das contra los cimientos de nuestra relación". Y lo explica con más detalles: "Un tema absolutamente sexual que quede ahí... Otra cosa es que se vaya con ella al cine, eso ya no".