La herencia blindada de ‘El Cordobés’: ¿Puede Manuel Díaz renunciar a la legítima?

“Nunca reclamaría nada del patrimonio de mi padre . Solo pretendo que él esté feliz conmigo”, ha asegurado Manuel Díaz ‘El Cordobés’ ante la reconciliación con su padre tras 55 años de lucha y sufrimiento. El torero tiene claro que no quiere ni su apellido ni su diner o, solo quiere disfrutar de él, pero… ¿Es posible?

¿Puede un hijo renunciar a la herencia de su padre? ¿Es verdad que el torero blindó su herencia para que sus dos hijos no reconocidos no pudieran acceder a ella? Desde hace años Manuel Díaz ‘El Cordobés’ dejó claro que él sabía cómo había ganado su padre todo el dinero que tenía y que no quería nada de su herencia.