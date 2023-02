Alba Díaz, hija de Manuel Díaz ‘El Cordobés’, sobre el reencuentro con su abuelo: “Si él es feliz, yo soy feliz”

55 años después , Manuel Benítez ‘El Cordobés’ y su hijo se han fundido en un abrazo y el mundo ha estallado de felicidad al comprobar que el amor está por encima de todo. “ Que toda la sociedad, la gente se sienta feliz por mí por lo que me ha pasado, con eso estoy más que pagado en esta vida ”, aseguraba Manuel Díaz, feliz de la nueva relación con su progenitor.

“Creo que él también está muy feliz y creo que de corazón que nos lo merecíamos… A lo mejor, resulta qué por magia de la vida, yo no he encontrado un padre y Manuel ha encontrado un hijo ”, aseguraba además de mostrarnos como había sido el momento de la reconciliación “a un torbellino, cómo es él, te absorbe, es de otro planeta, es distinto”. El próximo martes en un encuentro con la prensa, el torero nos contará todos los detalles de este.

Alba Díaz, la hija de Manuel y Vicky Martín Berrocal también ha mostrado su felicidad ante los medios “Qué te voy a decir que no diga mi cara, mi sonrisa y el brillo que tienen mis ojos… Siempre que él sea feliz yo voy a ser feliz, es una buena noticia. No hay nada más bonito como dice él que hablar desde el corazón y que estas cosas pasan desde ahí dentro… Él es un luchador, en todos los aspectos, y no puedo estar más orgullosa de él”.