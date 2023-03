Joaquín Prat, responde a las críticas: “Desmiento que le esté colando la retirada de puntos a mi santa madre”

Joaquín Prat ha aprovechado la noticia de que la DGT tendrá que devolver millones de puntos a conductores sancionados y no notificados, para presumir de ser un gran conductor y contar los 15 puntos . Una declaración que tan solo unos minutos después ha tenido que aclarar y matizar.

Don Mario Arnaldo, presidente Automovilistas Europeos Asociados, ha conectado en directo con Joaquín Prat para comentar la noticia de que Tráfico tendrá que devolver millones de puntos y cuantías monetarios a los conductores sancionados. Según nos ha explicado, la no notificación de la sanción eliminaba la multa, pero no la retirada de puntos, algo que una sentencia del Juzgado de Burgos ha modificado en el caso de un camionero al que le quitaron el carné de conducir y casi le echan de su puesto de trabajo porque no le habían comunicado que le habían quitado los puntos.