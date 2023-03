El presentadorde 'El programa de Ana Rosa' reacciona en directo a las últimas declaraciones de Ángela Rodríguez Pam, del Ministerio de Igualdad y miembro de Unidas Podemos , en las que explica a las jóvenes cómo obtener placer sexual lejos de la penetración . Joaquín Prat, tras escuchar el relato, no da crédito con las palabras de la política.

La política, bajo el enunciado del Ministerio de Igualdad, dice con micrófono en mano: "Cuando se establece una equiparación de educación sexual y adoctrinamiento, pues se reconoce que existe una adoctrinación en la otra parte". "No interesa que sepa tanto que se puede obtener placer de otras formas, que esas no van a ser tan placenteras aunque sean las habituales...", continúa explicando la política.

Tras esto, Rodríguez Pam da su opinión al decir que "me parece escandaloso ese 75% de chicas jóvenes que dicen 'prefiero la penetración a la autoestimulación ". Un 'speech' que respaldó posteriormente con un 'story' en Instagram de una foto de un satisfayer y un una frase que decía: "Esta máquina mata fascistas".

Joaquín Prat, que no daba crédito con las palabras de la del Ministerio de Igualdad, añade: "Dependerá de las circunstancias de la vida, que ya suficientemente complicada es como para que nos vayan a decir hasta cómo tenemos que follar, es que es así de llamativo, o de cómo tenemos que disfrutar de la sexualidad".

El periodista no podía esconder su indignación ante sus compañeros: "Parece que los hombres nos tenemos que sentir poco menos que culpables por el simple hecho de tener pene, a mí es que realmente me llama mucho la atención". Por último, Joaquín Prat reclama más trabajo a estos políticos y que se vuelquen con los jóvenes: "No hacen una puñetera campaña en cuatro años, lo llevamos diciendo aquí desde hace cuatro años, una campaña seria y firme, con una apuesta de pasta, de esa dotación presupuestaria que tiene su ministerio para educación sexual para los jóven".