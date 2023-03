Alexia Rivas, sobre Pablo Urdangarin: “Lleva meses manteniendo una amistad entrañable con una persona de mi círculo más íntimo”

Pablo Urdangarin asegura que los besos publicados son de esta misma semana, según Alexia Rivas

Lo negó y lo sigue negando, Alexia Rivas insiste en que Pablo Urdangarin no tiene una relación seria con ninguna mujer, pero sí parece que tiene muchas “amigas entrañables”, una de ellas, una de las mejores amigas de la colaboradora de ‘Ya es mediodía’.

“Pablo Urdangarin lleva meses teniendo una relación de amistad entrañable con una de las personas de mi circulo más íntimo y cuando digo intimo digo de mis cinco amigos más cercanos… Cuando sale la información esta persona de mi círculo le pregunta y él lo desmiente y se ríe… Esta persona le dice que yo lo voy a desmentir y él le dice que lo haga porque no hay nada…”, ha comenzado a explicar Alexia Rivas tras hacerse publicas las imágenes del hijo de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin besándose con una chica en un centro comercial.

Alexia ha explicado que su amiga no es la novia del deportista, pero sí que tenían una bonita relación “No era una relación de noviazgo, pero sí una relación entrañable, especial, una relación que yo no tengo con un amigo… Jolín, no pasa nada porque le dijera que estaba quedando con otras personas…”.

Alexia asegura que su amiga se ha sentido engañada por la falta de sinceridad y “porque yo he dado la cara, él no le había dicho que estaba conociendo a otras personas…”. Además, nos ha contado qué Pablo Urdangarin le ha contado que las fotos son de esta misma semana “Cuando salen las fotos, la persona de mi entorno le llama y tienen una discusión, pero él le asegura que las fotos no son de las que habla ‘Socialité’, estas fotos son de antes de ayer, son del lunes… No hablo del grado de compromiso, pero sí de la sinceridad”.