Paulina Rubio la lía nada más llegar a España: “Límpiame el culo”

Paulina Rubio está de nuevo en España y cómo viene siendo habitual, no deja indiferente a nadie. La cantante ha viajado hasta nuestro país para promocionar su nuevo disco , pero más que hablar de su música, se habla de su última salida de tono durante una entrevista con Eva Soriano en Movistar Plus+.

Si pudiera parecer polémico su “no sé por qué la gente me pregunta por mis gafas, ¡Déjenme en paz!”, se ha quedado en nada al escucharla soltar a un “límpiame el culo” nada más llegar al plató de Movistar Plus + donde iba a ser entrevistada.

Una reacción que no ha sorprendido tanto a su ex, Colate, como su presencia en España, quién parece que no tenía ni idea de su viaje “¿Está en España? Pensaba que estaba en Miami con nuestro hijo”.