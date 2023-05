Su vestido, la novia, los invitados... Cristina Cifuentes nos desvela los detalle de la boda de su hija

En la boda de Cristina, la hija de Cristina Cifuente s, no se tiró arroz, pero sí contó con todo tipo de detalles, amor, diversión y una novia y una madre con dos diseños espectaculares. Cifuentes nos da los detalles del día más especial de su hija en ‘Ya es mediodía’.

Cifuentes nos ha confirmado que no había pagado esa cantidad y que su diseño no era asimétrico como en el caso de doña Letizia. Pelayo Diaz le ha dicho que estaba muy elegante y que supo llevar muy bien el diseño que eligió. Una opción muy elegante, al igual que el diseño de la novia “vestido de seda natural y piel de ángel, era lo que ella quería, no ir disfrazada”.