Tamara Falcó no está teniendo mucha suerte con su boda . Ha tenido muchos contratiempos , tantos que en ‘El programa de Ana Rosa’ se preguntan si el Universo le estará mandando señales para que no se case con Íñigo Onieva.

Pero la cosa no se quedó ahí, sino que Tamara Falcó se quedó sin vestido de novia a solo dos meses de la boda . La ruptura del contrato con ‘Sophie et voilà’, la firma que la iba a vestir, la ha llevado a buscar a toda prisa una nueva marca que la vista en este día tan especial.

La última vuelta de tuerca es que Tamara Falcó e Íñigo Onieva también habrían visto peligrar el menú del banquete porque el chef, Eneko Atxa, es primo hermano de una de las diseñadoras de ‘Sophie et voilà’.

Afortunadamente parece que ese disgusto no se lo han llevado. “Eneko Atxa sigue encargándose de este menú porque esto no es un problema personal. Va a mantenerse en un perfil de no meterse”, aclaró este jueves Leticia Requejo en el club social de ‘El programa de Ana Rosa’.