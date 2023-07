Acuchilla al camarero de un bar tras ofrecerle una piruleta a las niñas que iban con él

Asegura que se trata de un cliente habitual con el que no tienen ningún tipo de problema y que estaba en compañía de otra vecina con su nieta. Él le entregó “como hacemos con todos los niños” una piruleta a cada menor y él le dijo que se sentara, pero Julio César estaba ayudando a su cuñada a descargar la compra y le dijo que no podía. Momentos después fue cuando el hombre comenzó la agresión.

Ambos aseguran que estaba fuera de sí y que no paraba de decir cosas que no entendían “Gesticulaba, no vocalizaba bien y no se le entendía lo que decía”. El detenido ya ha pasado a disposición judicial.