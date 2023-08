¡Duelo de colaboradoras! Marta López vs Rábago: ¿quién copia el estilismo a quién?

Nos planteamos varias ideas. La primera sería, si todo esto puede ser una coincidencia y que tengan el mismo fondo de armario . La segunda, que quieran parecer mellizas o que alguna de ellas no tenga personalidad . Y la tercera, que como tienen el mismo trabajo, actualmente en 'YEM', que ambas tengan el mismo gusto por la moda . Pero claro, vistiendo iguales, se la podrían estar jugando y aparecer un día en pantalla igual vestidas .

Las colaboradoras del 'Fresh' lo tienen claro. Por su parte, Marta López afirmaba: "No nos copiamos, pero nos queremos mucho y a veces nos dejamos la ropa". También aseguraba que hay algunos vestidos que no son los mismos y que otros, son parecidos pero no iguales, ya que cambia el color o la forma de la prenda.