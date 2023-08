La defensa a ultranza de Marta López a 'Vic': "Como soy amiga de Froilán, por eso la llamo así"

En la mesa de 'Ya es mediodía', los colaboradores comentaban las grandes diferencias entre una y otra. Isabel Rábago asegura que una de las mayores diferencias entre una y otra: " Para Leonor no es solamente el control de mamá, sino también el de Casa Real , que no sé cuál es peor, el de mamá creo yo".

Hay que contextualizar, que la amistad de la que hablan entre Marta López y el hermano de 'Vic', Froilán, viene dada por un encuentro que tuvieron en la isla, en el mes de julio. En nuestro programa, Marta López ya fue preguntada y respondía así: “No estoy de vacaciones con Froilán, ya me gustaría. Hemos coincidido en el vuelo. Hemos venido juntos y he tenido la oportunidad de conocerle, he hablado mucho con él”.