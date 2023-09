Pedro Sánchez, sobre María Teresa Campos: “Manteníamos una relación constante y ella siempre me daba su opinión, era una mujer entrañable"

“Una amiga, no teníamos una relación tan estrecha en ese aspecto, pero si tuvimos una comunicación muy recurrente en la que intercambiamos pareceres, ella siempre me daba mucho su opinión y siempre me demostró ser una mujer entrañable, una mujer muy comprometida con su tiempo y creo que un referente que trasciende el mundo de la comunicación. Fue una mujer polifacética que dio ejemplo en muchas cosas, siempre enarbolo la bandera del compromiso y el respeto… Ha sido una mujer que ha abierto mucho camino a las mujeres periodistas, no solo rompió techos de cristal sino que rompió muchos esquemas en la comunicación, innovando en los programas y representando a muchas generaciones que nos acercábamos a la pantalla de televisión para poder verla… Insisto, yo tuve el placer de poder ser entrevistado por ella y desde entonces tuvimos una relación bastante constante y siempre me pareció una mujer comprometida, muy conocedora de la actualidad, hasta cuando comenzó la enfermedad mantuvimos ese contacto. Lo único que puedo decir en nombre del Gobierno de España, a ella y a su familia es gracias, por tanto, hizo mucho, mucho bien a la sociedad”, aseguraba Sánchez.