Alejandro, hijo de María Jiménez, tras su fallecimiento: “Que la gente brinde y escuche su música”

La prensa le ha preguntado por su estado de ánimo y él ha sido muy sincero “En el funeral de mi padre también estuve llorando, pero hay que estar firme y hay que hacer las cosas, cuando la llame y no conteste, ya será otra cosa ”.

No sabe si su madre estará de acuerdo o no con su decisión de pasear en coche de caballos por Sevilla su féretro, pero espera que así sea “Espero que esté conforme porque sino me va a mandar a tomar por saco”.